Balacera en pleno Día de Muertos, en Coyoacán

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La noche del 2 de noviembre se registró una balacera en el exterior de un panteón localizado en San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, donde dos personas perdieron la vida tras una agresión directa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó los hechos y reportó que otra más resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas que podrían estar relacionadas con un grupo delictivo se encontraban en la zona, cuando los tripulantes de una motocicleta se acercaron y, de manera directa les efectuaron los disparos para después darse a la fuga”, expuso la Secretaría de Seguridad.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público (MP) para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes; en tanto ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de la motocicleta.

Por otra parte, Emilio, quien viajaba en un vehículo tipo Razer que participaba en una caravana del Día de Muertos en la alcaldía Azcapotzalco, recibió un balazo en el abdomen.

En ese momento dos hombres a bordo de una motocicleta alcanzaron al vehículo en el que viajaba Emilio, dispararon y huyeron. Su madre lo trasladó a un hospital donde el adolescente de 13 años murió.

