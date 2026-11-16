El FMI pide a México combate a corrupción

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Ciudad de México.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a México abordar los vínculos entre el crimen organizado, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho.

Puntualizó que es fundamental para fortalecer la confianza de los inversionistas y apoyar el crecimiento a largo plazo.

Esto como parte de la evaluación que realizó una misión del organismo que sirvió para la ratificación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que, por solicitud del país, se redujo de 24 mil mdd a 18 mil millones.

En respuesta, México se comprometió a fortalecer la gobernanza y los marcos anticorrupción; destacó ante la institución los recientes avances en la reducción de la delincuencia.

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Todo ello, según los compromisos, contribuiría a impulsar el crecimiento junto con los esfuerzos que se están haciendo por ampliar los proyectos de infraestructura, pues se va a recurrir, entre otros mecanismos, a esquemas de colaboración público-privada, así como iniciativas para impulsar la economía formal.

Sin embargo, para el organismo, que preside Kristalina Georgieva, es imprescindible que México se centre más en fortalecer la gobernanza, los marcos anticorrupción y el Estado de derecho. De igual manera, hay que apuntalar el proyecto de ley de protección de denunciantes que aún está pendiente, reclamó.