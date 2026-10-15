El IMSS entrega 400 mdp al SNTSS

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Ciudad de México.- Cada año, el IMSS está obligado a entregar a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) más de 400 millones de pesos para la compra de juguetes, festejos, turismo, capacitación sindical, eventos deportivos, cursos de verano, programas de integración familiar, entre otros.

En una revisión al Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027, El Universal encontró que el IMSS debe entregar a la dirigencia sindical cada año 77.7 millones de pesos para juguetes de los hijos de los trabajadores para el Día de Reyes.

Cada 2 de enero, el instituto también está obligado a entregar al Comité Ejecutivo Nacional del sindicato un monto de 60 millones destinados "a los fines educativos que la propia organización sindical determine".

Además, para "promover la cultura y el turismo social", el instituto deberá entregar mensualmente un millón de pesos, y anualmente en el mes de enero, la cantidad de 52.5 millones.

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También deberá otorgar 50 millones para actividades deportivas, quedando a discreción del sindicato la organización, compra de uniformes y material deportivo. Además, se deberán entregar otros 8 millones para gastos de transportes de actividades recreativas y deportivas del sindicato.

Para el Programa Vacacional de Verano, el instituto está obligado a dar 41 millones de pesos en el mes de mayo.

Pero eso no es todo. La cláusula 149 Bis obliga al IMSS a entregar cada 16 de octubre al Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS la cantidad de 15 millones de pesos para "fortalecer" las actividades de educación y capacitación sindical.

Entre los meses de febrero y agosto, el instituto deberá entregar 3.3 millones de pesos para el llamado Programa de Sábados de Integración Familiar.

Además, el contrato colectivo advierte que el IMSS deberá proporcionar cada dos años 400 computadoras "nuevas y de buena calidad" al Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS.

La cláusula 80 Bis del contrato colectivo detalla que el 15 de julio de cada año se entregará al sindicato la cantidad de 77 millones 760 mil para que el primer domingo de enero se repartan juguetes a los hijos de los trabajadores sindicalizados.