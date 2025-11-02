logo pulso
El Lago de Texcoco se llena de vida silvestre

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
El Lago de Texcoco se llena de vida silvestre

Texcoco, Méx.- En las pistas donde despegarían y aterrizarían aviones hay vastas superficies de agua pluvial. Millones de litros acumulados en esta temporada de lluvias se han convertido en refugio para una fauna y flora.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, abre paso a un renacer ecológico con la recuperación parcial del Lago de Texcoco que dio nombre a toda una región, pues 95% de las instalaciones están inundadas.

Hidrológicamente el agua infiltra acuíferos en una cuenca sobreexplotada: “Significa la posibilidad de poder generar impactos positivos en la recuperación de los acuíferos de una de las cuencas más sobreexplotadas, que es la cuenca de México”, mencionó Jorge Daniel Fonseca Cando, director del Área Natural Protegida Lago de Texcoco.

Rodeado por cinco millones de habitantes en Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán —municipios con acceso desigual al recurso—, el área natural mejora humedad ambiental y microclima.

Hasta el momento tienen registradas 270 especies de aves, de ellas 10 son nuevas. Para esta temporada esperan la llegada de más de 250 mil aves migratorias que no arribaban porque no existían condiciones para que lo hicieran, pero ahora sí lo harán.

