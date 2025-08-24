El Suburbano al AIFA, a 3 años aún no está listo

Zumpango, Méx.- A más de tres años de haber comenzado operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la ampliación del Tren Suburbano, que fue anunciada como la opción de movilidad directa para llevar a pasajeros desde la Ciudad de México, no está listo y este año se volvió a aplazar su conclusión del mes de julio a diciembre.

La obra inicialmente fue concesionada a CAF, la misma empresa que opera actualmente el Tren Suburbano; sin embargo, a finales de 2024 les fue retirado el proyecto y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la responsabilidad del mismo, cuya extensión es de 23 kilómetros de vías férreas desde Lechería hasta el AIFA.

El 13 de febrero de este año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en conferencia de prensa mañanera que el Tren Suburbano al AIFA estaría concluido en julio, tras explicar que la Sedena había asumido el control debido a un acuerdo con la anterior concesionaria de la obra. Y para el 8 de julio, también en la conferencia mañanera, reiteró que la conclusión del Suburbano-AIFA estará para diciembre de este año.

Una serie de manifestaciones en el tramo del proyecto ferroviario que cruza por el municipio de Tultepec, en el Estado de México, han provocado el retraso, pues habitantes del ejido de Teyahualco solicitaron indemnizaciones por cierre de negocios, introducción de redes de drenaje, pavimentación de calles, construcción de puentes peatonales y reparación de viviendas dañadas.

El Universal ha documentado que sólo la terminal AIFA está concluida a 100%, donde con anterioridad se podían ver desde el exterior las escaleras eléctricas para el ascenso y descenso de los usuarios. Sin embargo, este año fueron colocados una especie de muros de tablarroca para impedir la vista hacia dentro de la estación.

Hay tres Centros de Transferencia Modal (Cetram) que están en proceso de construcción frente a las estaciones de Los Agaves, Nextlalpan y Xaltocan, los cuales permitirán a los usuarios del Suburbano abordar unidades del transporte público.

En Nextlalpan y Xaltocan el avance es de 90%, hacen falta conexiones eléctricas y la construcción de pasos peatonales. En Los Agaves la obra rebasa 80%.