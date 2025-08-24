Sheinbaum inaugura el buque Marinabús

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración del buque Marinabús Acapulco uno, un sistema de transporte operado por la Secretaría de Marina (Semar), el cual conectará Puerto Marqués con el Zócalo.

“Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá reconocer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y con ello fortalecerá la economía local”, compartió la mandataria.

En en una ceremonia en el muelle de la Administradora del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Acapulco, la Jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que dicho transporte es un símbolo de la reconstrucción, tras el devastador paso de los huracanes “Otis”, en 2023, y “John”, en 2024.

“En ambos casos el Gobierno estuvo cerca. La devastación fue grande, hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, y sistemas de agua colapsados. Fueron días de incertidumbre y dolor, pero también de coraje. [...] Acapulco está de pie, y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su Gobierno. Celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro”, comentó.

En el abanderamiento estuvo presente el Secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; la Presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; así como representantes del sector turístico.

Al hablar sobre el proyecto, las autoridades apuntaron que el Marinabús, con capacidad para 90 personas, tiene el objetivo de representar un transporte eficaz, cómodo y ecológico.

Luego de la ceremonia, las autoridades abordaron la embarcación para su primer recorrido en la bahía de Acapulco.