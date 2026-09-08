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Riña en penal de Jojutla: conflicto por drogas y celulares

La lucha entre grupos rivales en el penal de Jojutla se relaciona con la protección de una comisión interna y el tráfico de artículos prohibidos.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 05:25 p.m.
A
Riña en penal de Jojutla: conflicto por drogas y celulares
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      CUERNAVACA, Mor., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La confrontación entre grupos rivales en la cárcel distrital de Jojutla, sur del estado, tiene su origen en un conflicto que arrastran varias personas privadas de la libertad (PPLs) contra una "comisión" interna, supuestamente protegida por un mando penitenciario, acusa un custodio del sistema penitenciario.

      Detalles confirmados

      Fotos y videos del enfrentamiento registrado la mañana de este lunes, obtenidos por el portal digital El Guardián Mx, exhiben la ausencia de control y gobernabilidad en esa cárcel que aloja a unos 703 PPLs, aunque su capacidad es para 150 internos.

      De acuerdo con el testimonio que ofreció el custodio bajo la condición del anonimato, en esa cárcel reina el descontrol por el número de internos; las órdenes de los custodios, dice, prácticamente son ignoradas.

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      ¿Cómo ocurrió la riña en el penal de Jojutla?

      La "comisión" o el autogobierno, dice el custodio, la encabeza una persona privada de la libertad apodada "El Fresa", y el detonante de la riña fue el traslado de otro interno, identificado como "El Boti", hacia el área de Ingresos, donde fue sometido a golpes por parte de "la comisión".

      Según versiones de custodios, los integrantes de la "comisión" son protegidos por el subdirector del penal, Jorge Guillermo Sánchez Picasso, identificado con la clave Zulu.

      Sánchez es señalado asimismo de controlar el ingreso y la comercialización de bebidas alcohólicas, drogas, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.

      Además, presuntamente, opera los cobros por ingresar sin folio y tiene una estructura interna que, según el agente, tiene mayor autoridad que el propio personal de custodia.

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