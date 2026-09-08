Normalistas del Mexe exigen esclarecer asesinato de su compañero

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Estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal "El Mexe", ubicada en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, exigieron una investigación exhaustiva por la muerte del estudiante José Antonio Salgado Aparicio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes en un camino de terracería.

Detalles confirmados sobre el hallazgo

De acuerdo con los normalistas, el lunes por la mañana fue localizado sin vida Salgado Aparicio en un camino que conduce hacia la colonia El Nueve, en el punto conocido como "El Rinconcito". Aseveraron que la víctima presentaba lesiones provocadas por arma blanca, por lo que exigieron que se inicie una investigación por homicidio para determinar las circunstancias de su muerte.

Reacciones y exigencias de la comunidad estudiantil

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Los estudiantes de esta normal lamentaron el asesinato y destacaron que José Antonio formaba parte de su comunidad y compartía con ellos espacios de lucha estudiantil.

Exigieron a las autoridades que se establezca una línea de investigación que permita determinar el móvil del asesinato y reclamaron transparencia en los avances del caso.

También pidieron evitar especulaciones que afecten la dignidad y el nombre del estudiante. Los normalistas exigieron justicia ante lo que calificaron como un "cobarde asesinato".

Además, se realizaron actos de despedida en su memoria al interior del plantel, donde su muerte causó consternación entre la comunidad estudiantil.