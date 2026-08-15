Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Es importante la producción del sector agropecuario en el país, sin embargo, es urgente generar estrategias para no depredar el medio ambiente, por ejemplo, a través de medidas para proteger especies animales en riesgo, planteó Alejandro Méndez López, presidente del Corredor Biocultural Centro Occidente de México (Cobiocom).

En su visita a la capital potosina, el también secretario de Medio Ambiente de Michoacán, citó que la administración michoacanense cuenta con un esquema de protección para los felinos en peligro de extinción como los jaguar (Panthera onca).

Explicó que el esquema gubernamental plantea generar incentivos económicos para el sector ganadero, consistente en cubrir el pago de cualquier ejemplar muerto por el ataque de algún felino, siempre y cuando los productores no maten a jaguares, pumas u otra especie protegida.

"En Michoacán tenemos un proyecto Jaguar que trae muchas dependencias que estamos involucradas. Ahorita estamos a nivel de monitoreo, queremos llegar al seguro ganadero, que es una de las estrategias que se han usado con los grandes felinos", refirió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

San Luis Potosí, a través de la colocación de cámaras trampa en la Sierra del Abra Tanchipa, participó en el Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018 coordinado por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel.

Por cuestiones de seguridad no se revelaron las ubicaciones donde se detectaron los ejemplares, sin embargo, el estudio identificó una población estimada de 4 mil 800 jaguares en el país, incluida la región huasteca de San Luis Potosí.

El antecedente más reciente de afectaciones al medio ambiente potosino, se remite a julio pasado cuando la organización Selva Teenek Ecopark, reportó el hallazgo de un puma fallecido presuntamente por atropellamiento de alguna unidad vehicular, en el municipio de Xilitla.