logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo

Michoacán desarrolla un proyecto integral para monitoreo y conservación de jaguares con apoyo interinstitucional

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2026 01:03 p.m.
A
Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Es importante la producción del sector agropecuario en el país, sin embargo, es urgente generar estrategias para no depredar el medio ambiente, por ejemplo, a través de medidas para proteger especies animales en riesgo, planteó Alejandro Méndez López, presidente del Corredor Biocultural Centro Occidente de México (Cobiocom).

      En su visita a la capital potosina, el también secretario de Medio Ambiente de Michoacán, citó que la administración michoacanense cuenta con un esquema de protección para los felinos en peligro de extinción como los jaguar (Panthera onca).

      Explicó que el esquema gubernamental plantea generar incentivos económicos para el sector ganadero, consistente en cubrir el pago de cualquier ejemplar muerto por el ataque de algún felino, siempre y cuando los productores no maten a jaguares, pumas u otra especie protegida.

      "En Michoacán tenemos un proyecto Jaguar que trae muchas dependencias que estamos involucradas. Ahorita estamos a nivel de monitoreo, queremos llegar al seguro ganadero, que es una de las estrategias que se han usado con los grandes felinos", refirió.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      San Luis Potosí, a través de la colocación de cámaras trampa en la Sierra del Abra Tanchipa, participó en el Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018 coordinado por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel.

      Por cuestiones de seguridad no se revelaron las ubicaciones donde se detectaron los ejemplares, sin embargo, el estudio identificó una población estimada de 4 mil 800 jaguares en el país, incluida la región huasteca de San Luis Potosí.

      El antecedente más reciente de afectaciones al medio ambiente potosino, se remite a julio pasado cuando la organización Selva Teenek Ecopark, reportó el hallazgo de un puma fallecido presuntamente por atropellamiento de alguna unidad vehicular, en el municipio de Xilitla.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo
      Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo

      Impulsan seguro ganadero para felinos en riesgo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Michoacán desarrolla un proyecto integral para monitoreo y conservación de jaguares con apoyo interinstitucional

      Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026
      Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026

      Suman 51 pozos irregulares clausurados por Conagua en 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      Los últimos fueron seis en la región altiplano por falta de concesión o uso irregular del agua

      Arquidiócesis denuncia robo de especies eucarísticas en Mexquitic
      Arquidiócesis denuncia robo de especies eucarísticas en Mexquitic

      Arquidiócesis denuncia robo de especies eucarísticas en Mexquitic

      SLP

      El Universal

      El párroco local mantienen seguimiento al caso mientras autoridades civiles investigan el robo

      Torres Sánchez defiende reforma a Fiscalía
      Torres Sánchez defiende reforma a Fiscalía

      Torres Sánchez defiende reforma a Fiscalía

      SLP

      Rubén Pacheco

      El titular de la Secretaría General destacó que los cambios buscan evitar disparidades normativas y no implican remoción de la fiscal.