Tras hackeo, recorren inicio de clases en la FCA al 24 de agosto
Fallas en los servicios digitales han afectado en los últimos días a la casa de estudios
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El Consejo Técnico Consultivo de a Facultad de Contaduría y Admiración (FCA) de la UASLP determinó recorrer el inicio de clases al 24 de agosto.
Lo anterior, derivado de las fallas en los servicios digitales que han afectado en los últimos días a la casa de estudios.
La medida, dice el comunicado, tiene como finalidad garantizar que los procesos relacionados con la inscripción e integración de los grupos se desarrollen de manera adecuada.
La UASLP también ha informado que la fecha límite de pago de inscripción para reingreso a preparatoria, licenciatura y técnico superior universitario es el 19 de agosto.
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El comunicado íntegro:
Hackeo afecta las inscripcionesde la UASLP
Estudiantes no pueden consultar horarios ni completar selección de materias
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Iván Edmundo Rodríguez
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