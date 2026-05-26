Embajador Johnson presume avances contra fentanilo y cárteles en México

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, cumplió un año de gestión en México y presumió acciones contra cárteles del narcotráfico, un "avance histórico" contra el fentanilo y el abatimiento de Nemesio Oseguera "El Mencho".

Avances históricos contra el fentanilo y seguridad fronteriza

El embajador estadounidense destacó algunos "logros alcanzados bajo el liderazgo del presidente Trump y en coordinación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum". "Nuestra cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante", aseguró.

Apuntó que desde el inicio de la Administración del presidente Donald Trump, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de los Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional.

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En "avances históricos" contra el fentanilo mencionó que para finales de 2025, las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35%. Indicó que las incautaciones en la frontera por parte de las autoridades estadounidenses disminuyeron 50%, mientras que las incautaciones en México aumentaron significativamente, frenando las drogas antes de que lleguen a las comunidades en los Estados Unidos.

Ronald Johnson expuso que el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos ha disminuido más de 95% y México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos de drogas.

En cuanto a acciones para tener "la frontera más segura de la historia", Johnson resaltó que las aprehensiones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste se encuentran en su nivel más bajo en 55 años, además que la migración ilegal "ha alcanzado niveles históricamente bajos, con cero liberaciones de migrantes".

"Las aprehensiones diarias se mantienen 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden", dijo.

Cooperación bilateral y resultados en seguridad

Referente a cooperación en seguridad y acciones contra los cárteles, apuntó el diplomático estadounidense que la cooperación bilateral ha permitido operaciones exitosas contra algunos de los criminales más buscados, incluidos "El Mencho", Samuel Ramírez Jr. y "El Jardinero".

Embajador reconoce extradiciones

Apuntó que desde el inicio de la Administración del presidente Donald Trump, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de los Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los 10 fugitivos más buscados del FBI.

"La coordinación de alto nivel en la implementación de acuerdos de seguridad continúa generando resultados medibles", señaló.

"Juntos, estamos atacando redes criminales completas —no solo a los cárteles— mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico", resaltó.

El embajador de Estados Unidos en México también mostró acciones contra el tráfico ilegal de armas, pues durante el primer año de la Administración del presidente Trump, las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125%.

Presumió que bajo la administración de Trump, la ATF ha incautado más de 36 mil armas ilegales, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales.

También mencionó que en solo 16 meses se logró más progreso bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década.

"Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado están protegiendo al sector pecuario y evitando afectaciones al comercio fronterizo", indicó Johnson.