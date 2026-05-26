Russell Crowe responde a críticas por trato a fans en París
El actor negó acusaciones tras video viral y aseguró que todos recibieron autógrafos y selfies.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Russell Crowe respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales, esto luego de que fuera acusado de arremeter contra sus fans.
Polémica por trato a fans en París
La polémica inició hace unas horas, cuando TMZ difundió una grabación en la que se puede ver al actor "regañando" a un grupo de personas que se amontonaron en un hotel de París tras reconocerlo.
"Los fans no siempre son la prioridad número uno", escribió el sitio junto a las imágenes, lo que ocasionó una ola de ataques contra Crowe; incluso, hubo quienes lo llamaron soberbio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Respuesta de Russell Crowe y manejo de la situación
Ante esta situación, el protagonista de "Gladiador" decidió usar sus redes sociales para rechazar la publicación del sitio y dar su versión de los hechos.
"Todos consiguieron su autógrafo y su selfie, el acceso al hotel se mantuvo libre para los huéspedes y yo llegué al aeropuerto a tiempo", escribió el actor de 62 años, quien además calificó el mensaje del portal estadounidense como "clickbait" (titulares engañosos para obtener vistas).
El ganador del Oscar también dejó claro que manejó la situación sin personal de seguridad y cuestionó las críticas que comenzaron a circular tras la difusión del video.
"Un hombre, sin seguridad. Resuelto. ¿Cuál es tu problema?", añadió.
En las imágenes se observa a Crowe intentando mantener distancia entre las personas que se acercaban a él mientras repetía instrucciones para evitar empujones.
"¿Me están escuchando? Quédate donde estás, no me empujes. Yo iré a ti. Dejen espacio a todos", dijo el actor, además de advertir que dejaría de firmar autógrafos si alguien se comportaba como un "idiota".
Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando un fan le pidió que escribiera Maximus, nombre de su personaje en "Gladiador", sobre un artículo de colección. Crowe respondió con un seco "No" antes de continuar saludando a otros asistentes.
no te pierdas estas noticias
Russell Crowe responde a críticas por trato a fans en París
El Universal
El actor negó acusaciones tras video viral y aseguró que todos recibieron autógrafos y selfies.
BTS anuncia video detrás de cámaras en Palacio Nacional
EFE
BTS reveló un video con fragmentos inéditos de su encuentro en Palacio Nacional el 6 de mayo.
Ataque a balazos en negocio de Estef Monárrez en Culiacán
El Universal
La tienda física permanecerá cerrada y las ventas continuarán en línea, según la marca.