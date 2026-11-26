Crece el número de personas ocupadas
El aumento de 629 mil personas ocupadas se concentró en servicios, construcción y gobierno.
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En el tercer trimestre de 2026, el número de personas ocupadas alcanzó los 60.2 millones, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior representó 629 mil más si se compara con igual periodo de 2025, destacó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
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Según la encuesta, 45.2?% de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo y 32.5?% recibió más de un salario mínimo y hasta dos.
Los servicios diversos, construcción, gobierno y organismos internacionales, así como servicios profesionales, financieros y corporativos fueron los sectores con los mayores incrementos en su población ocupada, reveló el Inegi.
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