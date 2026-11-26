¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el tercer trimestre de 2026, el número de personas ocupadas alcanzó los 60.2 millones, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior representó 629 mil más si se compara con igual periodo de 2025, destacó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la encuesta, 45.2?% de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo y 32.5?% recibió más de un salario mínimo y hasta dos.Los servicios diversos, construcción, gobierno y organismos internacionales, así como servicios profesionales, financieros y corporativos fueron los sectores con los mayores incrementos en su población ocupada, reveló el Inegi.