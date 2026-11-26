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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que niñas, niños, adolescentes y mujeres tengan una justicia inmediata.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se ha venido trabajando desde hace varios meses para enviarla al Congreso y de puedan disminuir los tiempos de los juicios familiares, así como facilitar la adopción de menores.

Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidenta, mencionó "cinco nudos que vale la pena resolver con prontitud": Infancia en centros de asistencia, el divorcio como rehén, la pensión evadido, violencia vicaria y niños y niñas sin voz.

Sobre las infancias en centros de asistencia, el ministro en retiro abundó que los juicios son largos y burocráticos, hay reglas fragmentados en cada estado y sin vía de entrega segura. Se plantea un juicio especial por abandono, simplificación de la adopción y entrega voluntaria y segura.

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En relación al eje 2 sobre divorcio y alimentos, mencionó que se busca evitar que el divorcio sea rehén del patrimonio y en beneficio de las mujeres.

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Sobre violencia vicaria, Arturo Zaldívar resaltó que se busca evitar que hijos e hijas sean usados para dañar a la madre. La iniciativa propone protección en 24 horas, suspender la convivencia y restituir a los hijos; escucha segura son el agresor presente y con representante propio; sin mediación ni conciliación con la persona agresora para no revictimizar; pruebas valoradas juntas; y freno a demandas en cadena usadas para hostigar a la madre.

En relación al eje 4 de protección a niñas niños y adolescentes, se busca permitir que las infancias tengan voz y defensa especializada, así como la nulidad del matrimonio infantil.

"Esta justicia tiene que ser inmediata para las niñas, los niños y las mujeres. No pueden seguir esperando estas reformas", expresó Zaldívar.

Explicó que la justicia familiar es la más utilizada en México, en todos los tribunales de las entidades federativas y tan solo en 2024 hubo cerca de un millón de asuntos familiares.

"Cuatro de cada 10 asuntos que llegan a los tribunales locales son en materia familiar, por eso la justicia número uno en volumen y es una materia especialmente sensible porque tiene que ver con niñas, niños adolescentes, mujeres y con la familia en general", señaló.