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Una volcadura de una camioneta de transporte de personal se registró en el bulevar del Río Santiago, muy próximo al Circuito Potosí.

El reporte se recibió la mañana de este jueves, luego de que el conductor de la camioneta circulaba sobre el bulevar con dirección a carretera Matehuala.

Al circular sobre su carril derecho, pierde el control hacia su izquierda chocando con la guarnición central para seguir su trayectoria y chocar con la base de un poste metálico y terminar volcada sobre su lado izquierdo.

La unidad quedó obstruyendo el carril izquierdo con dirección al Circuito Potosí. No se reportan lesionados.

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Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento, retirando la camioneta con una grúa para su resguardo.