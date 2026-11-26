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La pobreza laboral en México bajó al 30,5 % de la población entre julio y septiembre de 2026, 3,8 puntos porcentuales menos que un año antes, con un descenso más pronunciado en el campo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Pobreza laboral en zonas rurales y urbanas

El indicador mide la proporción de personas que viven en hogares donde el ingreso del trabajo, dividido entre sus integrantes, resulta insuficiente para comprar una canasta alimentaria por persona.

A nivel nacional, la tasa se situó en el 34,3 % en el tercer trimestre de 2025 y en el 31,9 % entre abril y junio de 2026.

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En las zonas rurales, la pobreza laboral pasó del 48,4 % al 43,1 % en un año, mientras que en las urbanas bajó del 30,2 % al 26,9 %.

La brecha se redujo así de 18,2 a 16,2 puntos porcentuales.

Frente al trimestre anterior, la caída fue de 1,6 puntos en el campo y de 1,4 en las ciudades.

La pobreza laboral también disminuyó en 20 de las 32 entidades del país en la comparación anual.

El Estado de México registró la mayor caída, de 9,9 puntos.

Las tasas más altas correspondieron a Chiapas (57,5 %), Oaxaca (55,6 %) y Guerrero (53,1 %), y la más baja, a Baja California Sur (15,3 %).

Incremento del ingreso laboral y acciones oficiales

El ingreso laboral real por persona creció un 9,3 % interanual, con avances del 12,1 % en el campo y del 8,4 % en las ciudades.

Frente al trimestre previo, aumentó un 0,7 % en el medio rural y apenas varió en el urbano y en el conjunto del país.

El ingreso creció un 40,4 % anual entre la quinta parte de la población con menores ingresos laborales y un 6,6 % entre la quinta parte con mayores ingresos.

La masa salarial real, que reúne los ingresos laborales de toda la población ocupada, aumentó un 17,7 %.

Al comentar los resultados en su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, atribuyó parte de la mejora a los aumentos del salario mínimo y a los programas de bienestar, entre los que mencionó las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como las becas.

"Son transferencias directas a partir de derechos, de nuevos derechos del pueblo de México", afirmó.

La mandataria aseguró que "va a seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación".