Empleo se rezaga en el campo y la minería

Ciudad de México.- En los primeros nueve meses de este año se eliminaron 65.6 mil empleos formales en los sectores agropecuario, extractivo y de la industria de la transformación, de acuerdo con la variación del número de plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

La creación de nuevos empleos se ha debilitado, pues entre enero y septiembre se generaron 333.3 mil plazas en el sector formal de la economía, 27% menos que las 456.4 mil del mismo lapso de 2024.

Es la menor generación de empleos para un periodo similar desde 2008, cuando se reportaron 318 mil puestos entre enero y septiembre de ese año, exceptuando las pérdidas por la crisis de 2009, cuando se eliminaron 185 mil empleos, y de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 destruyó 179 mil plazas.

La desaceleración del mercado laboral fue grave en los primeros nueve meses del año en sectores como el agropecuario, con la pérdida de 40 mil 392 empleos formales; las industrias de la transformación, con 20 mil 729 plazas eliminadas, y actividades extractivas, con 4 mil 496 plazas menos.

Otra actividad con debilitamiento son servicios para empresas, personas y hogar.