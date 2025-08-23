Enfrentamiento en Nuevo León deja 12 muertos

Monterrey, NL.- El enfrentamiento entre policías de la Fuerza Civil estatal y un grupo armado, presuntamente integrantes de un grupo criminal, dejó 12 hombres muertos en el municipio de Doctor Coss, informaron autoridades de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó en un comunicado que los uniformados fueron atacados cerca de las 14:00 horas por presuntos delincuentes mientras hacían su patrullaje, como parte del Operativo Muralla implementado por la autoridad estatal, aunque no se especificó en qué punto del municipio inició el tiroteo.

“En el municipio de Doctor Coss se registró una agresión a personal de Fuerza Civil durante labores de patrullaje y vigilancia del Operativo Muralla. El personal repelió la agresión hasta lograr controlar la situación”, señaló el comunicado oficial.

Como resultado del enfrentamiento, 12 hombres quedaron abatidos, sin que se reportaran oficiales lesionados.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio se aseguraron ocho armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. “El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar. Se procede a solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales”, especificó la dependencia.

En los últimos años, el municipio de Doctor Coss ha sido blanco de enfrentamientos entre instituciones de seguridad pública y grupos armados, sumando más de 60 civiles abatidos desde 2020 hasta 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Apenas este viernes, el secretario de Seguridad Pública de NL, Gerardo Escamilla Vargas, había anunciado los resultados semanales del Operativo Muralla, donde destacó que la estrategia se mantiene en la zona rural, incluyendo al municipio de Doctor Coss.

“El modelo de seguridad que está dando buenos resultados tiene que ver con policías municipales fuertes, confiables y que trabajan coordinados con los distintos niveles de gobierno”, manifestó el funcionario.

Tras encabezar la mesa de seguridad, Escamilla Vargas dijo que el Operativo Muralla se activó en el municipio de Parás, en donde se detuvo a 23 personas y se aseguraron 22 vehículos, un arma de fuego y equipo táctico.