Enfrentamiento en Ocotlán, Jal.

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Ocotlán, Jal.- Una persecución de elementos del Ejército contra civiles armados, registrada ayer en este municipio, dejó dos agresores muertos, un hondureño detenido y dos heridos, entre ellos un militar.

Tras el tiroteo, en redes sociales se reportaron incendios de vehículos en los municipios aledaños de La Barca, Atotonilco y Tototlán. Sin embargo, la Defensa indicó en un comunicado que "hasta el momento no se registraron bloqueos".

La información preliminar establece que elementos del Ejército, al atender un reporte sobre un vehículo robado en el municipio de Ocotlán, Jalisco, fueron agredidos por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas negras, lo que generó una persecución y un tiroteo.

Ambas camionetas intentaban escapar a toda velocidad, pero una de ellas perdió el control, fue envestida por un vehículo militar y volcó; los tripulantes de la otra camioneta lograron escapar.

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En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que derivado de este evento, se reportó que dos de los presuntos delincuentes murieron en el sitio del tiroteo y se detuvo a una persona hondureña presuntamente involucrada en la agresión a los soldados. Además, una civil y un elemento del Ejército resultaron heridos por disparos de los delincuentes; se reportó que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.

Se aseguraron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett Calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 mm, dos armas largas de diversos calibres, dos granadas calibre 40 mm y un vehículo con blindaje artesanal, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Personal del Ejército y de la GN implementaron un despliegue terrestre y aéreo en el área, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para localizar a los otros responsables que lograron evadirse.