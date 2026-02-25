Entérate | El origen de los apodos de Nemesio Oseguera

El pasado 22 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", y señalado como líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), perdió la vida durante un operativo desplegado en Tapalpa, Jalisco, en el que participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Sedena confirma muerte de Nemesio Oseguera Cervantes

La muerte de "El Mencho" no solo volvió a colocar en la conversación pública el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, sino también los múltiples apodos que marcaron su historia dentro del crimen organizado.

Desde el alias con el que se hizo conocido a nivel internacional hasta sobrenombres menos difundidos como "El Señor de los Gallos", cada mote encierra pistas sobre su ascenso, su entorno y la narrativa que lo rodeó durante años como líder del CJNG.

Origen y significado de los apodos de Nemesio Oseguera

El apodo "El Mencho" proviene de una forma coloquial y abreviada de su nombre: Nemesio. En distintas regiones de México es común que nombres como Nemesio se transformen en variantes más cortas o de uso cotidiano como "Mencho" o "Mencio", una práctica similar a la de "Chuy" para Jesús o "Memo" para Guillermo.

En el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, el sobrenombre comenzó a utilizarse desde etapas tempranas de su trayectoria y terminó por convertirse en el alias con el que fue identificado públicamente como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, "El Señor de los Gallos" se le atribuye por su presunta afición a las peleas de gallos, una práctica arraigada en varias regiones de México y que, en algunos contextos, también ha estado vinculada a círculos de poder económico y social.

Aunado a ello, existe una canción llamada: "El Señor de los Gallos", interpretada por la agrupación "Los Alegres del Barranco", en la que se compara a las peleas de gallos con la organización delictiva:

"Tengo gallos de pelea que pelean por mi partido. Las navajas las cambiamos por ´R´ y cuernos de chivo por 50s".