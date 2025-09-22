Entregan armas de fuego ciudadanos en Edoméx

TOLUCA, Méx.- El programa Canje de Armas 2025 entró en su recta final con un balance de mil 11 armas de fuego, 81 mil 320 cartuchos y 264 granadas destruidas, que fueron entregadas de forma voluntaria por habitantes de distintas regiones del Estado de México.

En la semana 15 de actividades, realizada del 17 al 20 de septiembre en Nicolás Romero, Villa Guerrero, Texcoco y Zumpango, ciudadanos acudieron a los módulos para intercambiar 51 armas, de las cuales 26 eran cortas y 25 largas, además de mil 927 cartuchos y 45 granadas.

De acuerdo con cifras oficiales, la edición 2025 alcanzó 45 municipios, una cobertura mayor a la del año pasado, cuando el programa llegó a 32 demarcaciones. La última etapa se llevará a cabo del 22 al 27 de septiembre en Calimaya, Luvianos, Cocotitlán y Coyotepec, donde se instalarán los módulos de canje anónimo y seguro.

Con esta estrategia, el gobierno estatal y la Sedena pretenden reducir la presencia de armas en los hogares mexiquenses y evitar accidentes, además de contribuir a prevención de delitos.

El procedimiento es riguroso: las armas son destruidas completamente con una cortadora de metal, en presencia de personal de Sedena.