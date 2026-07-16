Examen UNAM 2026: cómo consultar los resultados de licenciatura

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Este viernes 17 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicará los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, correspondiente al próximo ciclo escolar 2026-2027/1.

De acuerdo con los resultados obtenidos por cada aspirante, para este ciclo escolar, la institución educativa recibirá a 50 mil 113 estudiantes de licenciatura de primer ingreso, de los cuales 21 mil 962 ingresarán por examen de admisión.

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Según lo compartido por la universidad, esta cifra de alumnos nuevos al nivel licenciatura representa un incremento de aproximadamente mil 454 espacios adicionales en comparación al periodo académico anterior.La UNAM señaló que este año se inscribieron un total de 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen correspondiente. No obstante, de esta cantidad, el proceso de ingreso de 2% de personas fue cancelado por conductas contrarias a la convocatoria.El sistema utilizado durante el examen de admisión en línea está basado en inteligencia artificial. Esta herramienta permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada aspirante a lo largo de su examen, con el objetivo de evitar trampas o prácticas fraudulentas.¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión?Para conocer los resultados del examen de admisión a nivel licenciatura de la UNAM, los estudiantes deben acceder al portal digital de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y contar con la siguiente información a la mano:· Número de folio.· Contraseña registrada en el proceso de selección.Para consultar si fuiste seleccionado, sigue estas indicaciones:· Ingresa al portal digital de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).· Al entrar, selecciona el apartado de "Resultados Concurso Licenciatura 2026"· Inicia sesión en el apartado "Tu Sitio", con tu correo electrónico y contraseña registrada en la inscripción.· En caso de ser seleccionado, los estudiantes tendrán que cumplir con el resto de los requisitos. Estos son el examen diagnóstico de inglés y la hoja de datos estadísticos.Los resultados estarán disponibles hasta el próximo lunes 20 de julio. El inicio de clases será el 10 de agosto, luego del periodo de inscripciones en los planteles, del 3 al 7 de agosto. Por su parte, la entrega presencial de documentos se llevará a cabo del próximo 27 al 31 de julio.Finalmente, a través de un comunicado la UNAM dio la bienvenida a las y los alumnos que iniciarán su formación profesional en alguna de las 134 carreras que ofrece la UNAM en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).