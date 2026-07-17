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Seguridad

Lo procesan por traer casi 400 gramos de cristal

El individuo fue arrestado por policías estatales al cometer la falta

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Lo procesan por traer casi 400 gramos de cristal
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      La Fiscalía General de la República, logró que un juez de Control vinculara a proceso a Juan "N", por el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de casi 400 gramos de cristal.

      El agente del Ministerio Público de la Federación llevó a cabo diversas diligencias, ordenó dictámenes periciales e informes de investigación, con los que logró en la audiencia inicial que el juez de Control dictará auto de vinculación a proceso.

      El juez, además, impuso como medida cautelar la prisión preventiva, la cual Juan "N" deberá cumplir en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila, durante el mes de plazo que fijó la autoridad judicial para el cierre de la investigación complementaria.

      Los hechos refieren que Juan "N" fue detenido en flagrancia por personal de la Guardia Civil Estatal, al cometer una falta administrativa en la vía pública. Al efectuarle una inspección de rutina, los elementos aprehensores le aseguraron una mochila que contenía seis bolsas con 291 gramos seis miligramos de metanfetamina, también, llamada cristal.

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      Debido a que no contaba con el permiso correspondiente expedido por la Autoridad Sanitaria, Juan "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado.

      A la persona mencionada en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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