Tormenta tropical "Elida" traería lluvias a SLP

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La probabilidad de lluvias y chubascos continuará este viernes 17 de julio en San Luis Potosí, con mayor incidencia en la Zona Huasteca, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se presentarán de forma dispersa en gran parte del estado, aunque en la Huasteca podrían registrarse lluvias y tormentas puntuales a lo largo del día, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta ante posibles encharcamientos, crecidas de arroyos y reducción de la visibilidad en carretera.

En la Zona Centro se esperan bancos de niebla durante la mañana y lluvias puntuales, principalmente en zonas serranas, con temperaturas de entre 15 y 27 grados Celsius.

Para el Altiplano, el pronóstico indica una temperatura máxima de 27 grados y mínima de 16, además de bancos de niebla por la mañana y lluvias dispersas durante la tarde, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en sierras.

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La Zona Media registrará temperaturas de 19 a 30 grados, con posibilidad de lluvias y chubascos vespertinos, acompañados de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

En la Huasteca persistirá el ambiente más caluroso del estado, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados, por lo que Protección Civil exhortó a extremar precauciones para evitar golpes de calor, mantenerse hidratado y limitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

La dependencia también informó que la tormenta tropical "Elida" continúa intensificándose en el océano Pacífico y se prevé que alcance la categoría de huracán en las próximas horas; sin embargo, aclaró que no representa riesgo directo para territorio nacional, aunque su circulación favorece el ingreso de humedad que mantiene el potencial de lluvias en diversas regiones del país, incluido San Luis Potosí.

Protección Civil recomendó conducir con precaución durante las lluvias, evitar cruzar cauces con corriente, mantenerse informado a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.