Estiman en 100 mdp pérdidas por apagón
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MÉRIDA, Yuc.- Empresarios del sector de comercio, servicios y turismo, así como de la industria estimaron que el apagón registrado este lunes en varios municipios de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas dejó pérdidas preliminares por 100 millones de pesos.
De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Mérida) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), las mayores afectaciones se dieron en los giros restauranteros.
En Campeche, Abraham Azar Wabi, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos del Centro Histórico, aseguró que el sector restaurantero está en crisis "porque cada vez son más frecuentes las interrupciones del servicio y, por tanto, el cierre de establecimientos que generan pérdidas de dinero por no laborar".
Sin embargo, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, David Reyes Aguiar, y el presidente de la Canaco Mérida, José Enrique Molina Casares, señalaron que es "imposible cuantificar por ahora las pérdidas económicas provocadas por el apagón de la noche del lunes en la península de Yucatán, debido a la diversidad de sectores afectados y a que no existe un mecanismo estandarizado para realizar el recuento".
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