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La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, negó que se vaya a restringir que los grupos musicales amenicen fiestas en calles o salones de fiestas en la época decembrina, por el contrario, ofreció que se brindará protección a los organizadores de los eventos cuando lo soliciten.

Ataque a banda HR en Pueblo Nuevo: contexto y consecuencias

Ante las versiones propagadas en redes sociales de que el ayuntamiento prohibirá la celebración de fiestas o reuniones en calles con música en vivo, aclaró que los diversos grupos musicales tienen toda la libertad de continuar con su trabajo.

Derivado de los acontecimientos del domingo pasado en la colonia Pueblo Nuevo del puerto, donde un grupo armado atacó a los asistentes a una fiesta celebrada en la calle Estado de Occidente, en la que cuatro miembros de la banda musical HR resultaron heridos, en las redes sociales se propagó la versión de que se prohibirían las fiestas.

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Acciones del ayuntamiento para seguridad en fiestas decembrinas

Estrella Palacios externó que los ciudadanos que tienen proyectado celebrar una posada o reunión familiar fuera de su casa, con grupos musicales, pueden gestionar que se les brinde protección para que se sientan más tranquilos y puedan disfrutar de las reuniones.

Precisó que las personas que organicen festejos decembrinos, tanto en lugares abiertos o cerrados, amenizados por bandas musicales, solo tienen que realizar las gestiones necesarias en el ayuntamiento para que se disponga de sistemas de seguridad en torno a los lugares donde se lleven a cabo.

Los músicos tienen derecho a ejercer sus actividades de trabajo, pero con la seguridad necesaria en las fiestas decembrinas, por lo que se va a diseñar operativos específicos de vigilancia y protección.

Sobre los cuatro miembros de la banda musical HR que resultaron heridos en un ataque de personas armadas contra los asistentes a una fiesta, indicó que conoce que tres de ellos ya fueron dados de alta, solo uno de ellos permanece en un hospital.