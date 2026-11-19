Cae 'huachicolero' en Tamuín; tiene orden de aprehensión federal
La Guardia Civil Estatal aseguró una camioneta con recipientes de diésel cuya procedencia legal no fue acreditada
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Un hombre que transportaba diésel de procedencia no acreditada fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de Tamuín, en la Huasteca potosina; al revisar sus antecedentes, los agentes descubrieron que también tenía una orden de aprehensión federal vigente.
La detención ocurrió en las inmediaciones de Nuevo Tampaón, a 1.5 kilómetros de la carretera federal 70, durante un operativo de vigilancia en la región.
El detenido fue identificado como José "N", de 56 años, quien conducía una camioneta Ford con redilas en la que transportaba ocho garrafas de 20 litros y cinco bidones de 200 litros, todos con diésel.
Los recipientes tenían una capacidad conjunta de mil 160 litros, aunque la corporación no precisó la cantidad exacta de combustible asegurado.
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Durante la intervención, el conductor no pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo. Posteriormente, al consultar sus datos en los sistemas de información, los agentes confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en San Luis Potosí.
La autoridad no informó por qué delito era buscado ni confirmó que el combustible fuera robado, por lo que hasta el momento no se ha establecido si se trata de un caso de huachicol.
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El hombre, la camioneta y el hidrocarburo quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes y la definición de su situación jurídica.
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