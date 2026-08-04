Aspirantes aprobados por la UNAM presentan los primeros amparos

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Aspirantes admitidos en el concurso de selección de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron los primeros amparos contra la cancelación del examen 2026 y de los trámites de inscripción ordenada por el rector Leonardo Lomelí Venegas.

Desde fines de julio, un grupo de jóvenes solicitaron a jueces federales echar abajo las medidas tomadas por el rector Leonardo Lomelí Venegas, derivado de las fallas y presunta trampa de los estudiantes durante la aplicación de la prueba en línea para licenciatura.

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Uno de ellos es Yamile Flor, quien inició un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que reclamó la cancelación del examen y la negativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para inscribirla en la carrera de Derecho, tras haber obtenido el puntaje requerido."Convocatoria e instructivo para participar en el concurso de selección de ingreso a licenciatura 2026. Cancelar examen. Negativa de recibir documentos y negar la inscripción a la carrera de derecho en la UNAM", reclamó la joven en su demanda de garantías iniciada el pasado 28 de julio.Sin embargo, Verónica Yessel Beltrán Murguía, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, no se ha pronunciado al momento sobre la suspensión provisional, porque dio a la joven un plazo de cinco días para que aclare diversas manifestaciones que se le formularon en su demanda de amparo."Vista la demanda, regístrese en el libro de gobierno. Requiérase al promovente para que en cinco días atienda las prevenciones que se le formulan, con apercibimiento. Se tienen como autorizados y como domicilio para oír y recibir notificaciones, los que indica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa", señala el acuerdo publicado por la jueza en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).También presentó amparo José Carlos y otros aspirantes a la licenciatura de arquitectura, pero la juez Décimo Tercero de Distrito, Adriana Judith Uribe Vidal, le solicitó aclarar diversos requerimientos en un plazo de cinco días.Lo anterior, "a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo y a fin de eliminar las irregularidades".De igual forma, recurrieron a la protección de la justicia Edith y otros de las carreras de médico cirujano y/o derecho; y Oscar Josias, cuyos procesos aún no se desahogan.