Jóvenes en México presentan síntomas graves de depresión y ansiedad

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La salud mental de los jóvenes en México muestra un deterioro creciente, al grado de que 40% de las personas de entre 18 y 24 años presenta síntomas graves o muy graves de depresión, ansiedad o estrés, mientras que más de un tercio de los trabajadores de ese grupo de edad ha solicitado una licencia médica por motivos relacionados con su bienestar emocional, de acuerdo con el más reciente reporte AXA Mind Health Report.

El estudio señaló que la incidencia de estos padecimientos disminuye conforme aumenta la edad. Entre las personas de 25 a 34 años, 36% reporta síntomas graves o muy graves, mientras que entre los mayores de 55 años la proporción baja a 10%.

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Además, casi la mitad de los jóvenes recurre de manera habitual a herramientas de inteligencia artificial para buscar información, orientación o acompañamiento relacionado con su salud mental.Sin embargo, el reporte advirtió que una parte importante de quienes utilizan estas plataformas reconoció haber seguido recomendaciones que les generaron incomodidad o derivaron en conductas perjudiciales."La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para brindar información y orientación inicial sobre salud mental; sin embargo, su uso debe estar acompañado de criterio, fuentes confiables y apoyo profesional", afirmó la subdirectora del Sistema Integral de Salud de AXA México, Avril Rey.La presión también se refleja en el entorno laboral. El informe indicó que más de un tercio de los jóvenes trabajadores solicitó una licencia médica por problemas de salud mental durante el último año.Entre las personas de 25 a 34 años, el ausentismo asociado con estos padecimientos alcanzó 37%, frente a 10% observado entre quienes tienen más de 55 años.El uso intensivo de dispositivos electrónicos representa otro factor de riesgo. Las personas de 18 a 24 años pasan más de seis horas al día frente a pantallas para actividades personales y nueve de cada diez reconocen que este hábito afecta su sueño, estado de ánimo o capacidad de concentración.Aunque el 78% de la población en México considera que goza de buena salud mental, el estudio estimó que dos de cada tres personas experimentan síntomas de ansiedad, estrés o depresión al menos en un nivel moderado y más de una cuarta parte presenta afectaciones graves o muy graves."Detrás de cada cifra hay personas jóvenes que enfrentan retos emocionales reales. La prevención, la detección temprana y el acceso a apoyo especializado pueden marcar una diferencia significativa en su calidad de vida", concluyó Rey.El AXA Mind Health Report 2026 se elaboró con la participación de más de 19 mil personas de entre 18 y 75 años en 18 países, incluido México.