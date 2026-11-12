Exfiscal ordenó se ocultara el caso CIA

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Ciudad de México.- Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Chihuahua, actualmente prófugo, ordenó por medio de un escolta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), debido a que no se encontraba en el lugar, no tomar fotos ni difundir información del accidente del 19 de abril de 2026 donde murieron elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la causa penal 408/ 2026 a la que tuvo acceso El Universal.

En una entrevista recabada por un agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de mayo de 2026, un policía de Investigación de la AEI narra que un escolta del director de la institución estatal se hizo cargo de la situación tras el accidente.

"Nos dijo a todos que, de parte del jefe Zuany, ´no tomen fotos ni difundan información, que no informen nada de lo que pasó´. Sé que se refería a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien es fiscal de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas; sin embargo, este no estuvo presente durante el operativo", refiere el entrevistado.

Recuerda que aproximadamente a la 01:00 horas del 19 de abril de 2026, su compañero se frenó de manera brusca y comentó "ya valió", descendieron con sus armas del vehículo, se acercó a las unidades que estaban a la punta del convoy.

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"En ese momento me estaba asomando a la barranca, vi cómo uno de los vehículos del convoy estaba abajo, se estaba empezando a incendiar", narró.

La orden de aprehensión subraya que Zuany Portillo y César Jáuregui Moreno ejercieron actos sin sustento legal, que vulnera lo preceptuado en diversos artículos constitucionales al hacer uso ilegal de la fuerza pública alterando la paz interna del país.

Los exfuncionarios son señalados por la Fiscalía General de la República de su probable intervención en el hecho que la ley tipifica como el delito de traición a la patria, previsto y sancionado en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal.

La causa penal indica que las renuncias sucesivas de los exservidores públicos estatales expone ante la comunidad internacional un vacío de control territorial y un preocupante nivel de infiltración en las estructuras de seguridad locales.