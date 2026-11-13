Exfiscalque ayudó a la CIA huye a EU

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Ciudad de México.- Guillermo Zuany Portillo, el exfiscal mexicano que ayudó a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a operar en México, huyó a Estados Unidos y se encuentra bajo protección del gobierno de ese país, informó ayer el diario The New York Times.

Zuany, quien cuenta con orden de arresto en México, huyó recientemente a Estados Unidos para evitar ser detenido, dijeron funcionarios mexicanos y estadounidenses al medio. La decisión se tomó luego de que agentes de la policía estatal de Chihuahua detuvieran al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, jefe de Zuany, acusado de traición a la patria.

Una investigación del Times publicada este martes reveló que Zuany colaboró con agentes de la CIA por más de seis meses a partir de octubre de 2025, mientras estos entrenaban a las fuerzas de seguridad de Chihuahua, se unía a dichas fuerzas en misiones contra los cárteles y aportaba sus conocimientos durante las operaciones sobre el terreno.

El diario dijo que el gobierno de Donald Trump canceló la visa de Zuany a finales del año pasado, acusándolo de tener vínculos con los cárteles mexicanos de Chihuahua, pero, tras la colaboración del hoy exfuncionario se la devolvieron.

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La participación de agentes de la CIA en misiones en Chihuahua quedó al descubierto en abril pasado, tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra.

Jáuregui y Zuany, quien era fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, renunciaron a sus cargos.

El Times señaló que, hasta este jueves, se desconoce el paradero del exfiscal Zuany en Estados Unidos.

El exfuncionario había dicho, en declaraciones al medio, que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sabía de la presencia de la CIA. Ella lo niega.

El miércoles pasado, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, en alusión a Zuany, que "vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos".

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de una orden de detención contra Zuany.