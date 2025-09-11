Explota camión cisterna con gas

Ciudad de México.- La explosión de un camión cisterna cargada de gas ocurrió el miércoles en una concurrida autopista de la Ciudad de México provocó un incendio que ha dejado al menos 57 heridos, casi una veintena en estado grave, y su entorno tapizado de ropa chamuscada, rastros de piel, hollín hasta el techo de los puentes elevados y autos y farolas calcinados.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, que llegó al lugar poco después del hecho, dijo que no se reportaron personas fallecidas por el momento, pero indicó que los heridos tenían quemaduras de segundo y tercer grado y que 19 personas en estado grave fueron trasladadas a diferentes hospitales.

Agregó que el incidente se debió al vuelco del camión con 49.500 litros de gas licuado en su cisterna por motivos que ya están bajo investigación de la fiscalía capitalina.

Videos divulgados en redes sociales captaron el momento de la explosión y muestran cómo, tras el vuelco, comenzó a expandirse una espesa nube de gas debajo del Puente de la Concordia, la principal salida de la capital hacia el este que estaba repleta de vehículos.

El incendio fue inmediato. Algunas personas, con la ropa hecha jirones y sus cuerpos parcialmente quemados, caminaban o corrían para escapar del fuego. Otros, según dijeron las autoridades, salieron de los vehículos como pudieron y con sus cuerpos en llamas.

Varios árboles y autos quedaron completamente calcinados en la vía, mientras los funcionarios inspeccionaban los vehículos uno a uno para corroborar que ninguna persona había quedado atrapada.

Poco después de la explosión, César Cravioto, secretario del gobierno de la ciudad, dijo que el incendio ya estaba controlado gracias al trabajo de los bomberos.

Los videos también mostraron a vecinos que colaboraron en la extinción de las últimas llamas en algunos autos lanzando cubos de agua.

El camión cisterna volcán tenía el logotipo de la empresa energética Silza pero, en una llamada con Associated Press, un funcionario de la empresa que no quiso identificarse comercialmente que el vehículo fuera de la compañía y dijo que solo opera en el norte de México. La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban más detalles.

En la capital mexicana se registró un incidente similar en enero de 2015, cuando un camión de gasolina se estalló en las cercanías del hospital materno infantil en Cuajimalpa, al oeste de la ciudad, que dejó cinco muertos y más de 70 heridos.

La circulación en la zona afectada, que conecta Ciudad de México con la ciudad de Puebla, quedó temporalmente cortada.