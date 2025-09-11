Pronostican 48 frentes fríos en invierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la presencia de 48 frentes fríos para la temporada 2025-2026, cifra ligeramente por debajo del promedio histórico de 50, con temperaturas mínimas entre 1 y 3 grados por arriba del promedio a consecuencia del cambio climático que generó climas más cálidos de lo habitual

De acuerdo con la proyección del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), septiembre, octubre, febrero y abril, registrarán cinco frentes cada mes, mientras que noviembre, diciembre, enero y marzo, serán los meses con mayor incidencia, pues tendrán seis o siete eventos.

Finalmente, la temporada concluirá en mayo con tres frentes previstos.

La temperatura mínima será por debajo de menos cinco grados y afectará principalmente a estados montañosos del norte y del centro del país.

