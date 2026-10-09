Exjueza Magaña comparece ante la "Inquisición"

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Ciudad de México.- La exjueza Martha Eugenia Magaña López calificó de "inquisición" el desarrollo de su audiencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, como parte del procedimiento administrativo disciplinario que se lleva en su contra por haber concedido la primera suspensión contra la reforma judicial.

Al término del acto, que se desarrolló de forma privada y vía Zoom, debido a que ella se encuentra exiliada en España, Magaña López platicó con los medios de comunicación por videollamada.

La juzgadora dio lectura a parte de sus alegatos formales, donde subrayó que sus resoluciones sobre la reforma judicial se basaron estrictamente en la supremacía constitucional y la división de poderes: "Pero terminaron por incomodar al Titular del Ejecutivo y a su mayoría parlamentaria".

Asimismo, defendió que la jurisprudencia que se le acusa de desacatar fue analizada en su resolución y fundamentó jurídicamente el por qué no aplicaba en ese caso de urgencia.

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"No podía decidir conforme a las decisiones de la política actual, sino conforme a la Constitución. Defender la independencia judicial no es un acto de rebeldía ni actuar al margen de la ley, sino un deber constitucional. Se busca construir una falla que permita sostener la sanción por haber levantado la voz. Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otros jueces a resolver con libertad", expuso tras destacar que sus resoluciones también respondieron con base a una carrera judicial de 24 años.

La audiencia se desarrolló entre exigencias de imparcialidad, música de batucada y denuncias de persecución política en un acto organizado por un grupo de juzgadores, quienes se manifestaron pacíficamente afuera de las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación.

La manifestación también sirvió de altavoz para otros juzgadores víctimas de las repercusiones de la reforma judicial y del uso político del nuevo tribunal disciplinario.