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Exoneran a Garduño por fatal incendio

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Exoneran a Garduño por fatal incendio
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      Ciudad de México.- Un juez exoneró a Francisco Garduño, exjefe de la agencia migratoria por ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones en el incendio de un centro de detención en 2023 en el que murieron 40 migrantes y una treintena resultaron heridos, al considerar que se cumplieron las medidas de reparación de los daños, algo que rechazaron las víctimas, quienes apelarán la decisión.

      "Ayer volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder", denunció el miércoles en X una de las ONG que representa a los migrantes, la Fundación para la Justicia. A su juicio, la decisión del juez de cerrar la acción penal contra Garduño, que es una exoneración de facto, "confirma que en México la justicia es selectiva" y niega a las víctimas "una reparación integral" y garantías de que hechos similares no se repitan.

      Miguel Zenteno, abogado de la Fundación, recordó que la decisión del juez no es definitiva porque se va a apelar y, además, hay otro recurso pendiente de resolver contra las medidas de reparación que, según las víctimas, no cumplían con lo que ameritan hechos tan graves.

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