Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería
La detonación colapsó tres viviendas, dejó 19 casas dañadas y seis heridos, incluidos dos bebés
MONTERREY, NL.- Tres personas fallecidas y seis lesionadas fue el saldo que dejó una explosión provocada por pirotecnia guardada de manera ilegal en una casa del municipio de Pesquería, en Nuevo León.
Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos, en los límites con el municipio de Apodaca.
Mueren tres por explosión de pirotecnia
Hasta el último corte, Protección Civil del Estado, confirmó que en el lugar murió una persona y otras dos fallecieron en distintos hospitales.
Además, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos bebés.
Los heridos fueron identificados como Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez de un año 6 meses, Luka Azael Delgado Rodríguez de 3 años, Dayra Jimena García Zapata de 15, Krisna Alizee Delgado Rodríguez de 16, Jaime Martínez Ramírez de 29 y Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años.
En el caso de la joven Jimena García Zapata, se informó que presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el hospital 100 por ciento de su cuerpo.
Daños a viviendas
La explosión e incendio provocó daños en tres viviendas que colapsaron en su totalidad, y otras 19 que resultaron con daños parciales.
Vecinos señalaron que el propietario de la vivienda donde se originó la explosión, almacenaba pirotecnia y vendía cohetes en el lugar.
Señalaron que aunque ya había sido multado, continuó con la actividad ilícita.
Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones arribó al sitio para la indagatoria de ley.
El incendio fue controlado durante la madrugada por el cuerpo de Bomberos de Nuevo León, y brigadistas de Protección Civil del Estado y de los municipios de Pesquería, Apodaca, Monterrey y Juárez.
