logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería

La detonación colapsó tres viviendas, dejó 19 casas dañadas y seis heridos, incluidos dos bebés

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 09:01 a.m.
A
Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería

MONTERREY, NL.- Tres personas fallecidas y seis lesionadas fue el saldo que dejó una explosión provocada por pirotecnia guardada de manera ilegal en una casa del municipio de Pesquería, en Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos, en los límites con el municipio de Apodaca.

Mueren tres por explosión de pirotecnia

Hasta el último corte, Protección Civil del Estado, confirmó que en el lugar murió una persona y otras dos fallecieron en distintos hospitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos bebés.

Los heridos fueron identificados como Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez de un año 6 meses, Luka Azael Delgado Rodríguez de 3 años, Dayra Jimena García Zapata de 15, Krisna Alizee Delgado Rodríguez de 16, Jaime Martínez Ramírez de 29 y Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años.

En el caso de la joven Jimena García Zapata, se informó que presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el hospital 100 por ciento de su cuerpo.

Daños a viviendas

La explosión e incendio provocó daños en tres viviendas que colapsaron en su totalidad, y otras 19 que resultaron con daños parciales.

Vecinos señalaron que el propietario de la vivienda donde se originó la explosión, almacenaba pirotecnia y vendía cohetes en el lugar.

Señalaron que aunque ya había sido multado, continuó con la actividad ilícita.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones arribó al sitio para la indagatoria de ley.

El incendio fue controlado durante la madrugada por el cuerpo de Bomberos de Nuevo León, y brigadistas de Protección Civil del Estado y de los municipios de Pesquería, Apodaca, Monterrey y Juárez.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería
Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería

Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería

SLP

El Universal

La detonación colapsó tres viviendas, dejó 19 casas dañadas y seis heridos, incluidos dos bebés

Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó
Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó

Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó

SLP

El Universal

El retorno fue acompañado por autoridades y con apoyos básicos para garantizar un regreso seguro

México impulsa detección oportuna del cáncer de próstata
México impulsa detección oportuna del cáncer de próstata

México impulsa detección oportuna del cáncer de próstata

SLP

El Universal

El INCan fortalece el programa OPUS para atender gratis a hombres desde los 40 años

Solo holograma 2 se queda sin circular este sábado en la ZMVM
Solo holograma 2 se queda sin circular este sábado en la ZMVM

Solo holograma 2 se queda sin circular este sábado en la ZMVM

SLP

El Universal

Al ser quinto sábado de mes, autos con holograma 0, 00 y 1 están exentos; la restricción para holograma 2 aplica de 5:00 a 22:00 horas