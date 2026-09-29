Accidente en carretera Mérida-Cancún deja un muerto y seis heridos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un aparatoso accidente ocurrió en la carretera Mérida-Cancún con saldo de una persona fallecida y 6 lesionados.

Los primeros reportes hablan de que el accidente se dio porque estalló un neumático y esto impidió que el conductor pudiera controlar el volante.

En el accidente la camioneta Suzuki entró en la maleza y en el impacto dos pasajeras salieron "disparadas" al desprenderse la portezuela del lado derecho.

A consecuencia del impacto un adulto mayor quedó atrapado entre fierros retorcidos por lo que se requirió del apoyo de cuerpos de emergencia para rescatarlo del sitio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El vehículo quedó volcado y prácticamente destruido.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), apoyaron en las tareas y movilización para auxiliar a los lesionados.

Una mujer fue trasladada hasta un hospital en Valladolid donde finalmente se reportó su deceso.