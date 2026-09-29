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Accidente en carretera Mérida-Cancún deja un muerto y seis heridos

Una mujer falleció tras ser trasladada a un hospital en Valladolid; seis personas resultaron heridas.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 05:21 p.m.
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Accidente en carretera Mérida-Cancún deja un muerto y seis heridos
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      Un aparatoso accidente ocurrió en la carretera Mérida-Cancún con saldo de una persona fallecida y 6 lesionados.

      Los primeros reportes hablan de que el accidente se dio porque estalló un neumático y esto impidió que el conductor pudiera controlar el volante.

      En el accidente la camioneta Suzuki entró en la maleza y en el impacto dos pasajeras salieron "disparadas" al desprenderse la portezuela del lado derecho.

      A consecuencia del impacto un adulto mayor quedó atrapado entre fierros retorcidos por lo que se requirió del apoyo de cuerpos de emergencia para rescatarlo del sitio.

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      El vehículo quedó volcado y prácticamente destruido.

      Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), apoyaron en las tareas y movilización para auxiliar a los lesionados.

      Una mujer fue trasladada hasta un hospital en Valladolid donde finalmente se reportó su deceso.

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