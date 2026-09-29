Vinculan a proceso a hombre por extorsión a negocio en CDMX
El imputado enfrenta prisión preventiva y un mes para el cierre de la investigación complementaria.
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Un hombre fue detenido y vinculado a proceso por el delito de extorsión en agravio del propietario de un negocio de comida en la alcaldía Gustavo A. Madero, a quien exigió dinero a cambio de no dañar a su familia.
Cronología del caso
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), el 2 de febrero de 2025, la víctima recibió una llamada preguntando por un servicio de catering, por lo que proporcionó su número personal.
Posteriormente, la misma persona le llamó y dijo ser miembro de la Unión de Tepito y le exigió 10 mil pesos para no hacerle daño a su familia.
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La víctima realizó una transferencia de 600 pesos y un depósito de 500 pesos a una cuenta bancaria a nombre de Kevin "N".
Acciones de la autoridad
Con el análisis de información digital y bancaria y otras diligencias se obtuvieron datos sobre la cuenta utilizada para recibir los pagos y el domicilio del titular.
El 21 de septiembre, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Kevin, en el municipio de Ecatepec de Morelos, en colaboración con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
En la audiencia, del 25 de septiembre, un juez vinculó a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
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