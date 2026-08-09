Noroña se dirige a Cuba por homenaje al centenario de Fidel Castro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que este domingo tomó un vuelo rumbo a La Habana, Cuba, en donde participará en un homenaje que se realizará por el centenario del natalicio de Fidel Castro, líder revolucionario que gobernó la isla durante casi medio siglo.

"El primer vuelo después del accidente en que rompí la muñeca. Voy a La Habana con Aeroméxico", compartió el legislador en sus redes sociales, acompañado de una fotografía de él en el avión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su videocharla de ayer, Fernández Noroña presentó algunos detalles de su viaje a la isla de Cuba, en donde confesó sentirse cansado por las jornadas legislativas de la Comisión Permanente, pero celebró que "no todos los días cumple 100 años el comandante invencible Fidel Castro".Además, señaló que actualmente el pueblo cubano afronta un momento difícil, por lo que la solidaridad será necesaria y su presencia "algo aporta" ante la situación del país caribeño."La derecha siempre me dice 'lárgate a Cuba', pues allá voy. Les tengo malas noticias: regreso el jueves. Les iba a decir ya hasta que estuviera allá, pero como no sé cómo está el internet, no sé si voy a poder transmitir, no sé nada", expresó el expresidente del Senado de la República.El legislador de Morena consideró que sería una cobardía no viajar a la isla y manifestó su admiración y respeto a Cuba, pues dijo que es un pueblo "muy alegre y con mucha felicidad por la vida" como México.------Noroña revira a Marco RubioEl senador guinda reprobó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, y lo llamó un "ignorante de la historia de su patria" por haber dicho que "Cuba no escapará de la soga" y que "EU le impedirá salir de la crisis".Noroña destacó que desde la Revolución Cubana y tras la caída de Fulgencio Batista, Fidel Castro enfrentó a presidentes estadounidenses que pretendían derrocarlo y que sufrió más de 500 intentos de asesinato, además de bloqueos y presiones económicas hacia su gestión."Es un hombre que la vida le dio talentos impresionantes y era, cuestión de gustos, bien parecido. Era buen nadador, era fuerte deportista. Era un intelectual poderoso, tenía una mente de estas mentes que entendía de todo: ciencia, tecnología, una mente privilegiada y muy lúcida", dijo sobre el revolucionario hermano de Raúl Castro.