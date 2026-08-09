Cancelan vuelo en Canadá por niño que no se abrochó cinturón
Un vuelo de Porter Airlines en Canadá fue cancelado tras la negativa de un niño a permanecer sentado y abrocharse el cinturón.
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TORONTO (AP) — Un vuelo de Porter Airlines en Canadá fue cancelado la semana pasada después de que un niño se negó a permanecer sentado y abrocharse el cinturón de seguridad.
Detalles confirmados del incidente
La aeronave se vio obligada a regresar a la terminal del Aeropuerto Internacional de Victoria, en Columbia Británica, donde permaneció hasta después de la hora de cierre de la pista del aeropuerto.
La aerolínea, con sede en Toronto, informó el domingo que el padre o la madre y la tripulación fracasaron en sus repetidos intentos por mantener al niño sentado antes de que el avión tuviera que volver a la terminal para retirar del vuelo al adulto y al menor.
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Impacto en los pasajeros y acciones de la aerolínea
La compañía señaló que el proceso para retirar a los dos pasajeros y su equipaje retrasó el vuelo del jueves con destino a Toronto más allá del cierre de la pista, obligando al resto de los pasajeros a desembarcar.
Porter se disculpó con los demás pasajeros, a quienes se les reubicó en un vuelo al día siguiente.
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