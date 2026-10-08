Omar Chaparro canta con Robbie Williams en Palacio de los Deportes

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- La historia se repitió; Robbie Williams invitó a Omar Chaparro a cantar con él "Better Man", como lo hizo hace 20 años, aún cuando el comediante todavía no incursionaba en la música y sin importar que, lo había tratado sólo un par de veces pues la química que existió entre los dos, cuando el inglés fue al programa "No manches", fue innegable.

Concierto de Robbie Williams en Palacio de los Deportes

Ayer -7 de octubre- Williams se presentó en el Palacio de los Deportes y, como invitado especial, recibió a Omar Chaparro, hecho que dejó sorprendidos a aquellos que asistieron al recital y que, además, recuerdan que esa escena ya había sucedido, un mismo mes de octubre, pero del año 2006.

En esa ocasión, también interpretaron "Better man", eso debido a que, meses antes, cuando Williams había ido al programa de Chaparro -y todavía era 2005-, el conductor le demostró que conocía los acordes de guitarra del tema, por lo que le propuso que, de aprenderse bien la canción, cuando volviera a nuestro país, lo subiría al escenario con él, pacto que sí cumplió.

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"¿Sabes algo?, aquí hay una invitación, de una vez, lo prometo, si la practicas y la ensayas, te subes al escenario y la cantas conmigo la próxima vez que venga, sí, sí, es serio", dijo el cantante que, en esa época promocionaba su álbum "Intensive Care".

Encuentros previos en televisión y parodia

Sin embargo, esa no fue la primera vez que se vieron, en 2004, el cantante ya había estado como invitado en "No manches". Se trataba de su primera visita a nuestro país y, en ese momento, el disco que había lanzado más recientemente era el "Greatest Hits", un álbum compilatorio que incluye éxitos como "Angels", "She´s the one", "Feel" y "Rock DJ".

De hecho, ese último tema ("Rock DJ") se hizo acreedor de una parodia en el programa, en el que había una sección conocida como "Video manchado", en el que Omar Chaparro hacía una imitación de Robbie Williams y del videoclip oficial de la canción; en el sketch también aparecieron los co-conductores "Perico Padilla" y Rafita Valderrama y hasta Margarito (QEPD).

Al cantante le pareció muy gracioso; no daba crédito de la ingeniosidad de los conductores, ya que, en ese video, Robbie aparece simulando que se quita la piel, los músculos y, posteriormente, queda en los huesos, sin que pare de cantar y un grupo de jóvenes se encuentran patinando a su alrededor.

En la versión de Chaparro, él hace lo propio sólo que, al lanzar algunos de sus órganos, estos son, en realidad, piezas de carne, por ejemplo, los intestinos son una tira de chorizo que es tomada por sus compañeros y guardada en una bolsa de mandado, escena que generó las carcajadas de Williams.