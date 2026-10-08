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Sheinbaum niega vínculo de empresa con crimen organizado

El gobierno mexicano señaló que no ha recibido información de Estados Unidos que confirme vínculos criminales.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 01:28 p.m.
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Sheinbaum niega vínculo de empresa con crimen organizado
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras las sanciones que aplicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a empresas por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, entre ellas Inteliproof, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no hay pruebas.

      Sheinbaum niega vínculo de empresa con crimen organizado

      En su conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que Estados Unidos tampoco ha dado información.

      Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comunicó que, de acuerdo con su revisión, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, "pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo".

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      "Ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo, esa es la información tiene la Unidad de Inteligencia Financiera.

      Detalles sobre irregularidades y sanciones

      "¿Irregularidades que quiere decir? Que a lo mejor no ha reportado adecuadamente sus impuestos, que a lo mejor no han reportado adecuadamente sus ingresos y sus egresos, ese tipo de irregularidad.

      "Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa", declaró la titular del Ejecutivo federal.

      Añadió que la UIF hace una sanción a las empresas porque encuentra irregularidades, se abre un periodo para que presenten pruebas y de acuerdo con las pruebas se hace un descongelamiento de las cuentas.

      "No hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el gobierno de México, en particular el gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas estén vinculados con algún grupo delictivo", señaló.

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