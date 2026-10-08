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Panteón del Saucito abrirá 24 horas en Día de Muertos

Más de 30 actividades culturales, concursos y recorridos forman parte del Festival de Pan de Muerto.

Por Samuel Moreno

Octubre 08, 2026 01:11 p.m.
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Panteón del Saucito abrirá 24 horas en Día de Muertos
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      La celebración del Día de Muertos se perfila como una de las principales temporadas turísticas para la capital de San Luis Potosí, con una expectativa de incremento superior al 60 por ciento en la ocupación hotelera durante el puente de noviembre, informó Claudia Lorena Peralta, titular de la Dirección de Turismo Municipal.

      La funcionaria señaló que el Ayuntamiento prepara más de 30 actividades como parte del Festival de Pan de Muerto, entre las que se contemplan una exposición y concurso de pan de muerto, concursos de catrinas y maquillaje, además de un recorrido de catrinas. La programación completa será difundida en los próximos días.

      Como parte de las actividades, el panteón de El Saucito permanecerá abierto las 24 horas durante estas fechas, en coordinación con Servicios Municipales.

      Peralta indicó que Turismo Municipal también organizará recorridos guiados para que visitantes conozcan el Museo de Arte Funerario y la historia del cementerio.

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      La titular de Turismo Municipal explicó que el Día de Muertos representa una de las temporadas de mayor afluencia para la ciudad, solo por debajo de periodos como Navidad, Semana Santa y verano.

      Señaló que ya se registra un incremento en las reservaciones hoteleras y que se han sostenido reuniones con guías de turistas para preparar las experiencias y recorridos que se ofrecerán durante el periodo.

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