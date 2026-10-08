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Tren AIFA cambia tarifas: nuevos precios por distancia

El Tren AIFA ajusta tarifas según distancia recorrida a partir del 10 de octubre de 2026.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 01:10 p.m.
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Tren AIFA cambia tarifas: nuevos precios por distancia
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El Tren AIFA dejará atrás la tarifa promocional de 45 pesos para el recorrido completo, y de 11.50 para el corto, entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

      Cambio en tarifas y esquema de cobro

      A partir del sábado 10 de octubre, el precio del boleto cambiará y dependerá de la distancia que recorra cada pasajero.

      El ajuste modifica la forma de cobrar el servicio, aunque los horarios del Tren AIFA permanecerán igual. Para quienes utilizan esta ruta, conocer las nuevas tarifas es importante antes de abordar, pues el trayecto completo tendrá un costo considerablemente mayor al que se pagaba durante la promoción.

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      A partir del 10 de octubre, el Tren AIFA aplicará un esquema de cobro de acuerdo con la distancia recorrida. De esta manera, ya no existirá una sola tarifa para los diferentes trayectos de la línea Buenavista-AIFA.

      Los recorridos de 0 a 12.8 kilómetros tendrán un precio de 11.50 pesos. Para distancias de 12.9 a 25.5 kilómetros, el costo será de 26.50 pesos.

      En los trayectos de 25.6 a 37.6 kilómetros, los pasajeros deberán pagar 40 pesos. En cambio, quienes realicen el recorrido completo hasta el AIFA, correspondiente a distancias superiores a 41.2 kilómetros, pagarán 110 pesos.

      Estaciones y horarios del Tren AIFA

      El recorrido cuenta con seis estaciones intermedias y la terminal ubicada en el AIFA-Clara Krause. La ruta atraviesa zonas de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango, municipios en los que el proyecto busca mejorar las opciones de traslado.

      Las estaciones son Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga y Xaltocan, además de la terminal AIFA-Clara Krause.

      También, pasa por las estaciones Lechería, San Rafael, Tlalnepantla y Fortuna.

      Aunque las tarifas cambiarán, los horarios del Tren AIFA se mantendrán sin modificaciones.

      De lunes a viernes, el servicio opera de 5:00 a 00:00 horas. Los sábados, los trenes funcionan de 6:00 a 00:00 horas, mientras que los domingos y días festivos el horario es de 7:00 a 00:00 horas.

      Existe una consideración para los menores de edad. Los niños que midan menos de 115 centímetros de altura pueden utilizar el servicio sin pagar el viaje.

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