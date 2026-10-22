Federación dará ayuda a Jalisco para el agua

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Ciudad de México.- Tras diversas movilizaciones y denuncias de habitantes en Jalisco por agua contaminada y desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se pondrá en marcha una planta potabilizadora con un valor estimado de 13 mil millones de pesos.

"El gobierno federal va a aportar los recursos, todo (...) Mañana se va a hacer todavía una revisión mayor y vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a 2 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de Jalisco", precisó la Mandataria.

Durante la mañanera de este miércoles, la presidenta Sheinbaum Pardo explicó que el martes se reunió con Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y le informó que la planta potabilizadora representa una inversión de entre 12 y 13 mil millones de pesos.

"El gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos, y de acuerdo con lo que me informa Efraín, son alrededor de 12, 13 mil millones", destacó la Mandataria, al asegurar que el gobierno federal destinará los recursos para garantizar el agua limpia en la región.

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En las últimas semanas se han registrado movilizaciones de habitantes de Guadalajara que denuncian la distribución de agua contaminada, turbia y con residuos. El 7 de octubre, el gobierno estatal cerró las compuertas de la presa Las Pintas, ante los reportes de agua contaminada saliendo por los grifos de las viviendas.

Este martes, Sheinbaum Pardo sostuvo que en la medida de lo posible el gobierno federal aportará recursos para proyectos de infraestructura y mantenimiento a las presas y lagos.

"Lo que podamos, lo que sea necesario para beneficio del pueblo de Jalisco, pero todavía se está viendo técnicamente qué es lo más viable para poder eliminar la contaminación del agua y que se garantice el abasto".

Jalisco invertirá entre 10 mil y 12 mil millones de pesos en obras de saneamiento y potabilización para mejorar en el corto plazo la calidad del agua que se distribuye en la zona metropolitana de Guadalajara, explicó el gobernador del estado, Pablo Lemus.