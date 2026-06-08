Vicente Fox celebra triunfo del PRI en Coahuila

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El expresidente panista Vicente Fox Quesada felicitó al PRI por los resultados electorales en Coahuila, donde el partido tricolor se perfila para ganar las 16 diputaciones de mayoría relativa en la entidad.

A través de redes sociales, Fox Quesada expresó "como en los viejos tiempos. Me da gusto verlos renacer con tanta fuerza".

"Ahora sí, como el Ave Fénix. Que sea para bien de México, de nuestra democracia de la libertad y de la transparencia", agregó.

Con el 99.86% de las actas computadas, el PRI se mantuvo a la cabeza en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila.

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De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se confirmó el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad con el 55.02% de los votos.