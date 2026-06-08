Posible tormenta tropical "Boris" se fortalece; prevén lluvias y tormentas

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El inicio de semana estará marcado por condiciones de inestabilidad atmosférica en San Luis Potosí, con pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en las cuatro regiones del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la Huasteca potosina, donde se esperan lluvias y chubascos durante gran parte del día, mientras que en las regiones Centro, Media y Altiplano las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 33 grados y mínima de 24. En la Zona Media se esperan 29 grados como máxima y 20 como mínima; en el Altiplano, 27 y 16 grados, respectivamente; mientras que la Zona Centro alcanzará los 24 grados y descenderá hasta los 15.

Además de las lluvias, se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones al conducir y evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante las tormentas.

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Protección Civil también informó que mantiene bajo monitoreo una zona de inestabilidad ubicada cerca de Nicaragua, la cual presenta condiciones favorables para fortalecerse y convertirse en la tormenta tropical "Boris" antes de tocar tierra.

Aunque el fenómeno se encuentra alejado del territorio potosino, su evolución podría influir en las condiciones meteorológicas de los próximos días, por lo que las autoridades permanecerán atentas a su desarrollo.

Ante este panorama, la dependencia exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, crecidas de arroyos y actividad eléctrica durante las lluvias.