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PRI arrasa en Coahuila y Morena queda lejos

Con más del 55% de los votos, el tricolor ganó las 16 diputaciones locales; Morena acusó irregularidades en la elección

Por El Universal

Junio 08, 2026 07:40 a.m.
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PRI arrasa en Coahuila y Morena queda lejos
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      SALTILLO, Coah.- Las elecciones para renovar al Congreso local en Coahuila finalizaron este lunes 8 de junio y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo poco más del 55% de los votos, lo que le valió las 16 diputaciones locales.

      Al cierre de la jornada electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) registró 99.67% de actas computadas, lo que equivale a 1 millón 241 mil 981 sufragios. Asimismo, las cifras del PREP confirmaron el triunfo de la coalición PRI-UDC con 684 mil 079 votos.

      Cabe resaltar que la participación ciudadana superó el 50%. La modalidad de votación estuvo dividida en tres tipos de casillas: básicas, especiales MR y especiales RP.

      Sobre ello, el gobernador de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas, celebró los resultados de las elecciones. Al tiempo se le sumó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien compartió: "Ganamos Coahuila con la fuerza del priismo, con las mejores candidatas y candidatos y con el ejemplo del trabajo comprometido y serio del gran gobernador".

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      -----Resultados de los otros partidos

      Seguido del partido tricolor, la coalición Morena-PT registró un total de 26.2% de los votos, es decir, 325 mil 759. En tercer lugar, el Partido Nuevas Ideas obtuvo 5.8%; el Partido Verde 2.6%; el PAN 2.1%; y Movimiento Ciudadano se quedó con 1.9%.

      Por su lado, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado en el que reconocen los resultados electorales y "hacen un llamado a fortalecer identidad" como movimiento político. Mientras que integrantes de Morena, como Ariadna Montiel y Ricardo Monreal acusaron de irregularidades durante las votaciones, como presunta "compra de votos" y "privación de libertad" de integrantes del Movimiento.

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