logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CNTE mantiene huelga y sube presión

Fotogalería

CNTE mantiene huelga y sube presión

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gabino Morales acusa compra de votos tras elección en Coahuila

El diputado federal de Morena aseguró que hubo pagos de 500 pesos por sufragio mediante códigos QR

Por Redacción

Junio 08, 2026 09:05 a.m.
A
Gabino Morales acusa compra de votos tras elección en Coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras los resultados electorales en Coahuila, donde el PRI obtuvo una amplia ventaja en la renovación del Congreso local, el diputado federal por Morena, Gabino Morales Mendoza, acusó una presunta compra de votos y exigió esclarecer el origen de los recursos utilizados durante la jornada electoral.

      A través de sus redes sociales, el legislador afirmó que Morena documentó la entrega de dinero a cambio del sufragio mediante códigos QR.

      "Acreditamos la compra de votos a través de un código QR por 500 pesos el voto; tenemos las pruebas. La voluntad del pueblo de Coahuila tuvo un precio", señaló.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Morales Mendoza cuestionó directamente al PRI sobre el costo de la elección y planteó dudas sobre la procedencia de los recursos presuntamente utilizados para financiar estas prácticas.

      "¿Cuánto le costó la elección? Y la pregunta más importante, la que tienen que responderle a los ciudadanos: ¿De dónde provenían los recursos con los que pagaron?", expresó.

      El legislador fue más allá al sugerir que el dinero utilizado podría provenir de recursos públicos o incluso de grupos criminales.

      "¿Dinero público? ¿Dinero del crimen organizado? Porque una cosa es segura: dinero lícito no era", agregó.

      Las declaraciones surgen después de que Morena denunciara presuntas irregularidades durante el proceso electoral en Coahuila, mientras que el PRI celebró los resultados obtenidos en los comicios para renovar el Congreso estatal.

      Hasta el momento, las autoridades electorales no han informado sobre procedimientos o resoluciones relacionados con las acusaciones difundidas por Morena.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gabino Morales acusa compra de votos tras elección en Coahuila
      Gabino Morales acusa compra de votos tras elección en Coahuila

      Gabino Morales acusa compra de votos tras elección en Coahuila

      SLP

      Redacción

      El diputado federal de Morena aseguró que hubo pagos de 500 pesos por sufragio mediante códigos QR

      Posible tormenta tropical "Boris" se fortalece; prevén lluvias y tormentas
      Posible tormenta tropical "Boris" se fortalece; prevén lluvias y tormentas

      Posible tormenta tropical "Boris" se fortalece; prevén lluvias y tormentas

      SLP

      Redacción

      Protección Civil mantiene monitoreo de una zona de inestabilidad cerca de Nicaragua

      Avanza presencia femenina en las empresas: STyPS
      Avanza presencia femenina en las empresas: STyPS

      Avanza presencia femenina en las empresas: STyPS

      SLP

      Samuel Moreno

      Se analiza la creación de una guardería en la Zona Industrial

      Tarimeras, empresas más riesgosas: P.C.
      Tarimeras, empresas más riesgosas: P.C.

      Tarimeras, empresas más riesgosas: P.C.

      SLP

      Rolando Morales