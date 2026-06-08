Gabino Morales acusa compra de votos tras elección en Coahuila

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Tras los resultados electorales en Coahuila, donde el PRI obtuvo una amplia ventaja en la renovación del Congreso local, el diputado federal por Morena, Gabino Morales Mendoza, acusó una presunta compra de votos y exigió esclarecer el origen de los recursos utilizados durante la jornada electoral.

A través de sus redes sociales, el legislador afirmó que Morena documentó la entrega de dinero a cambio del sufragio mediante códigos QR.

"Acreditamos la compra de votos a través de un código QR por 500 pesos el voto; tenemos las pruebas. La voluntad del pueblo de Coahuila tuvo un precio", señaló.

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Morales Mendoza cuestionó directamente al PRI sobre el costo de la elección y planteó dudas sobre la procedencia de los recursos presuntamente utilizados para financiar estas prácticas.

"¿Cuánto le costó la elección? Y la pregunta más importante, la que tienen que responderle a los ciudadanos: ¿De dónde provenían los recursos con los que pagaron?", expresó.

El legislador fue más allá al sugerir que el dinero utilizado podría provenir de recursos públicos o incluso de grupos criminales.

"¿Dinero público? ¿Dinero del crimen organizado? Porque una cosa es segura: dinero lícito no era", agregó.

Las declaraciones surgen después de que Morena denunciara presuntas irregularidades durante el proceso electoral en Coahuila, mientras que el PRI celebró los resultados obtenidos en los comicios para renovar el Congreso estatal.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han informado sobre procedimientos o resoluciones relacionados con las acusaciones difundidas por Morena.