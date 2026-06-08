PRI pinta de tricolor el Congreso de Coahuila

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SALTILLO, Coah.- Con el 99.86 por ciento de las actas computadas, el PRI se mantiene a la cabeza en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila.

De acuerdo con cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se confirma el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad, con el 55.02 por ciento de los votos, seguido de la coalición Morena-Partido del Trabajo, con el 26.20 por ciento de los sufragios.

El partido local Nuevas Ideas se posiciona como la tercera fuerza política del estado, con el 5.88 por ciento de los votos, mientras que el PAN, que hace tres años conformó la alianza ganadora a la gubernatura con el PRI y el PRD, se desplomó al alcanzar apenas el 2.16 por ciento de los votos.